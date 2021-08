La Lazio non dimentica i suoi tifosi: celebrato il ritorno allo stadio – VIDEO

La Lazio ha celebrato il ritorno dei suoi tifosi allo stadio nella gara di ieri contro l’Empoli con un bel video sui social

La Lazio non dimentica i suoi straordinari tifosi. Il settore ospiti del Castellani ieri era gremito in ogni ordine di posto e i calciatori biancocelesti sono andati sotto quello spicchio di curva per festeggiare con loro il netto successo contro l’Empoli.

La società di Lotito ha fatto rivivere a tutti questo splendido momento con un bellissimo video sul proprio profilo Instagram: il ritorno dei supporters dopo quasi due anni di assenza fa assolutamente bene al cuore.