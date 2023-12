Empoli-Lazio, le probabili formazioni

Empoli-Lazio, alla vigilia della partita del Castellani queste dovrebbero essere le probabili scelte di Andreazzoli e Sarri

Archiviata la sconfitta contro l’Inter, la Lazio venerdì torna in campo per sfidare in trasferta l’Empoli di Andreazzoli. Entrambe le compagini cercano punti pesanti sia per la salvezza, che per la corsa ad un posto in Europa, e alla vigilia della partita queste dovrebbero essere le probabili scelte di Sarri e Andreazzoli

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.