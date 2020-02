Emergenza Coronavirus, un altro match rinviato a data da destinarsi è quello tra Torino e Parma che sarebbero dovute scendere in campo nel pomeriggio

Altro match rinviato, a data da destinarsi, in Serie A. Dopo le gare di Inter, Verona e Atalanta anche quella tra Torino e Parma non si giocherà.

Come riporta l’Ansa la decisione è stata presa in merito a quanto sta accadendo in Italia con l’emergenza coronavirus.