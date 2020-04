Emergenza coronavirus, morto lo scrittore cileno Sepulveda

Emergenza coronavirus, deceduto il famoso scrittore Luis Sepulveda, era ricoverato da febbraio in un ospedale di Oviedo

Il mondo della letteratura piange la scomparsa del famoso scrittore cileno Luis Sepulveda. Risultato positivo al Covid, era ricoverato da inizio febbraio in un ospedale di Oviedo, nella quale si è spento all’età di 70 anni. Lo scrittore è stato l’autore di famosi best seller come Patagonia Express, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e Il vecchio che leggeva romanzi d’amore.