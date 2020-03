Emergenza Coronavirus, Mancini: «Distanti ma uniti possiamo farcela»

Su Instagram, il CT della Nazionale italiana ringrazia chi sta lavorando giorno e notte per abbattere il Coronavirus

Nei momenti di difficoltà si vede quanto il popolo italiano sia legato: raccolte fondi, solidarietà e tanti messaggi per cercare di invogliare tutti a seguire le indicazioni del governo.

Anche il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini si è unito a tutti quanti per cercare di superare questo momento complicato causato dal Coronavirus. Il mister degli Azzurri ha lasciato un videomessaggio su Instagram ringraziando coloro che stanno lavorando incessantemente per soccorrere gli ammalati e per ricordare cosa bisogna fare in questi giorni di stallo.