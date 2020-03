Emergenza Coronavirus, l’iniziativa Fedez-Ferragni arriva in casa Lazio

Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto partire una raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus. Hanno aderito Armini e la famiglia Immobile

La coppia più popolare del web, che ha fatto impazzire gli amanti del gossip per il loro matrimonio super lussuoso, hanno creato un’iniziativa fantastica per aiutare il paese durante quest’emergenza causata dal Coronavirus. I Ferragnez (Fedez e Chiara Ferragni ndr) hanno dato il via ad una raccolta fondi utile per rafforzare il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

A questa nobile causa hanno aderito molti personaggi famosi, tra cui qualcuno proveniente dal mondo Lazio: Nicolò Armini, capitano della Primavera, e la famiglia Immobile hanno donato. Al momento è stato raccolto più i €1mln e finalmente gli italiani si stanno dimostrando uniti per fare del bene a tutti quanti.