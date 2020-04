Emergenza coronavirus, ecco i dati del bollettino del 30 aprile

Il capo della Protezione Civile ha rivelato i dati aggiornati riguardanti l’emergenza Coronavirus in Italia

La protezione civile, durante la consueta conferenza stampa, ha diramato i dati aggiornati di oggi, 30 aprile 2020, in merito alla situazione coronavirus in Italia.

Record di guariti, oggi ben 4693, per un totale di 75945. Calano i decessi rispetto a ieri, 285 quelli odierni, per un totale di 27.967. Si riducono ancora i numeri dei ricoverati in terapia intensiva, -101 unità oggi. Il totale dei casi odierni sono 1872. Il calo degli attualmente positivi è di 3106 unità.

La protezione civile, inoltre, ha dichiarato che quella odierna sarà l’ultima conferenza stampa: i dati saranno forniti regolarmente sul sito.