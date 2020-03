Coronavirus, Di Vaio: «Serie A? Spero riprenda. Mi rivedo in Immobile»

Coronavirus, Marco Di Vaio, intervenuto a Sky, ha espresso la propria opinione in merito alla possibilità di ritornare a giocare, ma non solo

Il responsabile scouting del Bologna, Marco Di Vaio, interventuo a Sky ha detto la sua per quanto riguarda una potenziale ripresa della Serie A e non solo. Ecco le sue dichiarazioni:

La posizione del Bologna sull’eventuale ripresa?

«Giocare, se le condizioni di sicurezza lo permetteranno, magari anche ricominciando a giugno. Sarebbe bello dare alle persone la possibilità di dare un po’ di svago guardando la squadra che tifano».

Il giocatore più forte che hai affrontato?

«Direi Alessandro Nesta, anche se quello che mi ha messo più in crisi è Fabio Cannavaro, con cui mi sono allenato tanto a Parma. Non ero un titolare e quindi eravamo spesso contrapposti in allenamento».

Ti rivedi in qualche attaccante dell’odierna Serie A?

«Non ha caratteristiche simili, però mi rivedo un po’ in Immobile, anche se lui è più potente di me. Interpretiamo il ruolo in modo simile. Il poster che avevo in camera? Bruno Giordano, è stato un riferimento per me».