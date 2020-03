Emergenza Coronavirus, Bertolaso ricoverato al San Raffaele di Milano

Nella giornata di ieri aveva annunciato di essere positivo al Covid-19 e ora si trova nella struttura ospedaliera milanese

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tutta Italia e ogni giorno si contano migliaia di contagiati: tra questi c’è anche Guido Bertolaso. Come riporta ANSA.it l’ex capo della protezione civile è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Proprio ieri Bertolaso aveva annunciato di avere la febbre e di essere positivo al Covid-19 ed era stato chiamato da Attilio Fontana, governatore della Lombardia, come consulente del progetto della nuova struttura ospedaliera in fiera.