Elmas: «Pensiamo solo alla partita contro la Lazio per…». Le parole del giocatore del Napoli in vista della sfida con la squadra di Sarri

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss il centrocampista del Napoli, Elif Elmas, ha parlato in vista della sfida di venerdì 3 marzo contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE– «Stiamo esprimendo un bel calcio e il nostro obiettivo è quello di continuare a vincere. A noi interessa tenere la nostra media e proseguire su questa strada perché stiamo meritando di essere in questa posizione. Noi non ci montiamo la testa e non molliamo nulla. Mancano ancora tanti incontri da qui al termine della stagione e sinceramente stiamo pensando solo alla partita contro la Lazio per cercare di conquistare ancora i 3 punti. Abbiamo 3 sfide consecutive in casa tra campionato e Champions e sarebbe bellissimo riuscire a regalare al nostro pubblico sia spettacolo che risultati importanti »