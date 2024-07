Eleonora Goldoni Lazio Women: «La squadra è molto migliorata»

Le parole di Eleonora Goldoni, centrocampista della Lazio Women, in vista della prossima stagione in Serie A

Eleonora Goldoni ha parlato ai canali ufficiali biancocelesti in vista della prossima stagione della Lazio Women dopo la promozione in Serie A. Di seguito le sue parole.

SENSAZIONI – «Sensazioni di grande intensità nel lavoro che ci stiamo mettendo, grande quantità di energie mentali e fisiche. Sono molto contenta per quello che già vedo e i miglioramento della squadra, abbiamo grossi margini e ottime qualità»

RITORNO IN SERIE A – «Spero sia una bella rinascita, la sto vivendo come una grossa sfida nei prossimi mesi, chissà che non vengano fuori le cose migliori dai momenti peggiori»

SCORSA STAGIONE – «É stata intensa: a livello personale mi è sembrato di vivere tre campionati. La prima parte in grande crescita e positiva, poi il brutto infortunio, che però mi ha lasciato tanto in termini di costanza, perseveranza e attaccamento alla squadra e alle compagne. Poi la terza parte la ripresa post infortunio con la vittoria del titolo»

COME É CAMBIATA LA SERIE A – «Il Campionato è cambiato molto, il livello è aumentato ancora, sempre più giocatrici straniere portano una qualità maggiore elo sviluppo è esponenziale, sia per qualità che per interesse»

SENATRICE DEL GRUPPO – «Penso che sia naturale quando stai bene in un posto ti viene naturale coinvolgere le nuove. Non c’è una prima o una seconda, siamo tutte allo stesso livello e ognuna di noi ha caratteristiche diverse che possono fare il bene della squadra»

COSA SI AUGURA – «Che sia una stagione di crescita, che possiamo stupire chi non se lo aspetta che siamo una squadra unita, sia nei momenti belli che quelli difficile»