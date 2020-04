Calciomercato Lazio, aumenta la concorrenza per Ekuban

Su Ekuban non c’è solo la Lazio. L’attaccante del Trabzonspor piace anche all’Al Hilal che avrbbe presentato un’offerta

È stato inserito nella lista dei probabili acquisti della Lazio: Caleb Ekuban è nel taccuino di Tare, ma non solo sul suo. Il giocatore, attualmente in forza al Trabzonspor, è stato inquadrato per rinfoltire il reparto offensivo grazie agli 8 gol (e 6 assist) collezionati in 25 presenze.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, però, il ragazzo ha attirato le attenzioni anche dell’Al Hilal che avrebbe già presentato un’offerta da 10 milioni di euro. Il club turco ci pensa, mentre la Lazio studia le mosse da fare.