Ejuke, uno dei nomi accostati in passato ai biancocelesti racconta le motivazioni che lo hanno portato in Olanda

Tra i tanti nomi che negli anni sono stati accostati alla Lazio c’è anche quello di Chidera Ejuke, nigeriano classe 1998 attualmente all’Heerenveen (campionato olandese, ndr).

Il calciatore era stato seguito anche dalla società biancoceleste ma come lui stesso ha raccontato ai microfoni di AD non si è mai pentito della scelta fatta: «Dopo aver parlato con il tecnico dell’Heerenveen e il responsabile tecnico del club, avevo già tutto in testa: qui posso far progressi. E non mi sono mai pentito della scelta».