L’Eintracht piomba su Lammers, Tare spera per Kostic

L’Eintracht sarebbe piombato su Lammers dell’Atalanta: Tare spera per Kostic e attende importanti sviluppi

Il mercato dell’Eintracht potrebbe clamorosamente intrecciarsi con quello della Lazio non solo per quanto riguarda la trattativa per Filip Kostic. Come riportato da tuttomercatoweb infatti, i tedeschi sarebbero piombati su Lammers dell’Atalanta cercando di anticipare il Genoa.

Tare attende segnali concreti: l’esborso per Lammers potrebbe costringere i tedeschi a mollare la presa su Kostic per recuperare parte della liquidità spesa. Saranno ore concitate. La pista è tutt’altro che abbandonata.