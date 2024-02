Ederson Pedro, per Marelli non è rigore: «Altra decisione corretta»

Ederson Pedro, per Marelli non un contatto da calcio di rigore come chiedevano i biancocelesti: l’episodio da moviola

Luca Marelli ha così analizzato il contatto tra Ederson e Pedro in Atalanta Lazio che aveva fatto protestare i biancocelesti per un presunto rigore.

LE PAROLE – «Corretta la decisione di non dare il rigore, Ederson non cambia la sua corsa e non allarga la gamba. Contatto di gioco come ce ne sono tanti».