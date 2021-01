È il mercato delle “vecchie glorie”: la Juve è tentata da Quagliarella

Un’ipotesi affascinante, un ritorno che farebbe scalpore. Secondo la Gazzetta dello Sport Fabio Quagliarella starebbe intrigando la Juventus. Una voce in apparenza particolare, dato che l’attaccante è il simbolo e il trascinatore della Sampdoria e che il modo di giocare della Vecchia Signora non sembrerebbe manifestare l’urgenza di una nuova pedina nel ruolo in questione. Tuttavia i bianconeri starebbero sondando la pista che porterebbe ad un clamoroso ritorno. Il centravanti campano ha già giocato e trionfato con i campioni d’Italia in carica e prima del ritiro potrebbe essere attratto – secondo la rosea – da sei mesi che non gli garantirebbero lo spazio assicurato da Ranieri alla Sampdoria ma un ultimo palcoscenico importante in Italia e in Europa.