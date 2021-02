Dzeko-Roma, torna il sereno tra il bosniaco e Fonseca

Sembra rientrato il caso Edin Dzeko, che probabilmente tornerà tra i convocati in vista del match contro la Juventus

Un confronto proficuo quello andato in scena stamane tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca, dopo le acredini successive al match di Coppa Italia contro lo Spezia. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, inviato a Trigoria, in mattinata il clima tra il bosniaco e l’allenatore della Roma era disteso. Il portoghese ha apprezzato l’atteggiamento di Dzeko, andato incontro all’allenatore e pronto a mettersi a disposizione in vista della Juventus. Non è da escludere la presenza dell’ex City dall’elenco dei convocati, anche se dal primo minuto dovrebbe partire ancora Mayoral.