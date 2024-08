Dwomoh Lazio: ecco chi è il BABY CENTROCAMPISTA belga che piace a BARONI

Dwomoh Lazio, ecco chi è il centrocampista belga classe 2004 che piace a Marco Baroni, alla ricerca di un regista

Come riferito dal Corriere dello Sport, Marco Baroni si aspetta l’arrivo di un regista di centrocampo nell’attuale calciomercato Lazio estivo.

Tra i nomi fatti dal Belgio, c’è anche quello del 2004 Pierre Junior Dwomoh di proprietà dell’Anversa, ma reduce da una stagione in prestito al RWDM, squadra di Molenbeek. Il centrocampista a fine luglio sembrava ad un passo dal Toronto, ma la trattativa si è stoppata e al momento, come rivelato dal tecnico De Roeck al Gazet van Antwerpen, al momento si sta allenando da solo e non in gruppo, segno che rimane in partenza.