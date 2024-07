Dutu Lazio Primavera, vicino all'addio? Il suo SALUTO SOCIAL: «13... ONORATO» - FOTO

Il saluto sui social di Matteo Dutu, difensore della Lazio Primavera: il calciatore va in scadenza e ci sono due club su di lui

Matteo Dutu sulla propria pagina Instagram ha pubblicato una serie di immagini con la maglio biancoceleste e la didascalia: «13… onorato». Il difensore della Lazio Primavera ha il contratto in scadenza e sembra pronto a lasciare il club in cui è cresciuto fin da bambino. Come riportato da TMW, sul piatto ci sono due offerte: una della Cremonese, che lo potrebbe lanciare in Serie B, e poi della Juve Next Gen, progetto che sembra allettarlo di più.