Due titolari salteranno Lazio-Bologna

Sarri dovrà fare a meno di due titolari per la sfida di Lazio-Bologna, in programma domenica allo Stadio Olimpico

Non solo Champions League: Maurizio Sarri dovrà rivolgere qualche pensiero anche alla sfida di domenica contro il Bologna, in cui dovrà fare a meno di due titolari. Contro la squadra di Thiago Motta infatti, la Lazio dovrà fare a meno di Romagnoli in difesa e di Vecino a centrocampo.

Molto probabile dunque, pensare a un loro utilizzo per la sfida di mercoledì sera contro il Bayern Monaco, imponendo un “turnover” forzato dalle due squalifiche, per l’impegno di campionato.