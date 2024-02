Verso Lazio-Bayern Monaco: 6 calciatori a rischio per il ritorno

Tanti i diffidati che saranno in campo per la gara di andata mercoledì tra Lazio-Bayern Monaco allo Stadio Olimpico

Mercoledì scenderanno in campo Lazio e Bayern Monaco, per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Attenzione però ai tanti diffidati in campo, che rischieranno di saltare la gara di ritorno, in programma il 5 marzo in Germania.

Sarri dovrà prestare attenzione ai cartellini di Castellanos, Patric e Guendozi; mentre per Tuchel sulla lista dei diffidati ci sono Goretzka e Davies.