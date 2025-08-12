Donnarumma PSG, dalla Francia la bomba: ecco la nuova squadra del portiere dell’Italia

Neanche il tempo di ufficializzare la rottura del bonomio Donnarumma PSG, che dalla Francia lanciano già una bomba di calciomercato, ecco la nuova squadra del portiere dell’Italia

Il legame tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain è ufficialmente giunto al termine. Dopo le dichiarazioni di Luis Enrique, che ha confermato la sua decisione di escludere il portiere della Nazionale italiana dalla lista dei convocati per la Supercoppa Europea contro il Tottenham, Donnarumma ha scelto di salutare la sua esperienza a Parigi attraverso un lungo messaggio sui social, ringraziando i tifosi e i compagni per i momenti vissuti insieme.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Équipe, il futuro del classe 1999 sarebbe ormai deciso: Donnarumma avrebbe raggiunto un accordo con il Manchester City, campione d’Inghilterra in carica. L’intesa con il tecnico Pep Guardiola sarebbe arrivata a seguito di un incontro diretto, con il portiere convinto dal progetto sportivo e dalla possibilità di giocare in Premier League, in una squadra che ambisce a vincere su tutti i fronti.

Tuttavia, se l’accordo tra il giocatore e il City sembra già definito, il vero ostacolo rimane tra i due club. Il PSG, che a breve ufficializzerà l’ingaggio di Lucas Chevalier dal Lille come nuovo numero uno, valuta Donnarumma circa 50 milioni di euro. Una cifra che il club inglese vorrebbe negoziare, cercando di abbassarla, magari inserendo bonus legati agli obiettivi sportivi.

Il pressing del Manchester City è destinato a crescere, soprattutto considerando che l’eventuale partenza di Ederson, titolare dal 2017, libererebbe spazio per l’ingaggio di Donnarumma. La trattativa sembra quindi destinata a entrare nel vivo nei prossimi giorni.

L’addio a Parigi segna la fine di un capitolo importante della carriera di Donnarumma, che era arrivato a Parigi nell’estate del 2021 dopo la vittoria dell’Europeo con l’Italia. Con oltre 100 presenze con il PSG, ha contribuito ai successi in Ligue 1 e alla vittoria della scorsa Champions League. Se l’accordo con il Manchester City dovesse concretizzarsi, Donnarumma – nel suo passato al Milan spesso avversario della Lazio – diventerebbe il portiere titolare della squadra di Guardiola, pronto ad affrontare la prossima stagione in uno dei campionati più competitivi al mondo.

