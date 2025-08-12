Donnarumma, il portiere della Nazionale rompe il silenzio: la verità sull’addio nel lungo comunicato – FOTO

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: la frattura tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain è ormai totale e irreversibile. Dopo l’arrivo di Lucas Chevalier, il portiere della Nazionale italiana – avversario nel suo passato al Milan anche della Lazio – non è stato convocato neppure per la Supercoppa Europea contro il Tottenham, un’assenza che ha fatto rumore. Il tecnico Luis Enrique ha preso in prima persona la responsabilità di questa decisione, ribadendo di aver preso una scelta che ritiene giusta per il bene della squadra.

Come facilmente prevedibile, Donnarumma ha scelto di esprimere la sua delusione per questa situazione tramite un messaggio sui social, dove ha voluto sottolineare che ha sempre dato il massimo per difendere la porta del PSG, sia negli allenamenti che nelle partite. Ha poi ringraziato i tifosi e i compagni di squadra per il supporto e l’affetto ricevuto, definendo l’esperienza parigina come un onore e un capitolo della sua carriera che porterà sempre nel cuore. E ora? Diversi club della Premier League, tra cui alcune delle big, sembrano aver messo gli occhi su di lui. In attesa di sviluppi, ecco le parole di Donnarumma direttamente dal suo profilo Instagram.

DONNARUMMA – «Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato.

Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa.

Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi».