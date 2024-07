Djukanovic Lazio, il ds dell’Hammarby: «OFFERTE? Ecco la SITUAZIONE»

Le parole di Mikael Hjelmberg, ds dell’Hammarby, sull’interesse di calciomercato della Lazio per Djukakonivc

Mikael Hjelmberg, ds dell’Hammarby ha commentato l’interesse della Lazio per Djukanovic. Di seguito le sue parole dopo la partita contro il Brommapojkarna, in cui il classe 2004 è rimasto in panchina.

«Non ho ricevuto nessun’offerta della Lazio per Djukanovic. Ha ancora un contratto relativamente lungo (scadenza 2027, ndr.) e fa parte della squadra. Non ho avuto contatti con la Lazio. C’è un grande interesse per lui da molto tempo da diverse squadre. Su di lui si è scritto di tutto. Ci sono stati dei colloqui che però non hanno portato a proposte concrete o a trattative vere e proprie. Tutta la gara in panchina? Djukanovic è un buon calciatore, ma è l’allenatore a scegliere».