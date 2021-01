Djavan Anderson, contatti avviati tra Lazio e Crotone

Djavan Anderson piace al Crotone: il club calabrese avrebbe già avviato i contatti con la Lazio per il giocatore

La Lazio è pronta a riaccogliere in rosa Lulic, ma per riaverlo in lista bisgonerà tagliare un altro giocatore: Djavan Anderson. Il ragazzo, comunque, non rimarrà ai margini a Formello: sulle sue tracce c’è già il Crotone di Stroppa. Il club calabrese deve puntare alla salvezza e – come sottolineato da Gianluca Di Marzio – molto passerà dal mercato invernale.

Si sta ragionando sul trasferimento con la formula del prestito, i contatti sono già stati avviati, i prossimi giorni saranno decisivi per definire l’operazione.