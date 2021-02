Diritti tv Serie A, Sky rilancia l’offerta per tentare di superare Dazn: 500 milioni immediati in caso di votazione

Sky rilancia l’offerta per i diritti tv del prossimo triennio. L’offerta della pay tv, come spiega l’Ansa, è di 500 milioni di euro entro tre giorni in caso di assegnazione. La mail è stata inviata alla vigilia dell’assemblea nella quale si dovrebbe decidere.

7 club sono orientati sull’offerta di Dazn e sulla votazione immediata mentre gli altri spingono per attendere Sky.