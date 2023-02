Diritti tv, bloccato l’emendamento di Lotito? Cosa succede

L’emendamento sui diritti tv proposto dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, potrebbe subire un clamoroso stop: le ultime

L’emendamento proposto da Claudio Lotito, presidente della Lazio e primo firmatario, per quanto riguarda il passaggio dei diritti tv da tre a cinque anni potrebbe subire un brusco stop. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, ci sarebbero diversi motivi per la non approvazione.

Per far sì che l’idea si realizzasse dovevano dare innanzitutto il loro ok i broadcaster, ci sarebbero dovute essere ragioni economiche adeguate e un’indagine di mercato per valutare offerte migliori. Inoltre, attraverso l’emendamento si voleva trovare una soluzione nel caso in cui nel nuovo bando arrivassero offerte al di sotto dei 930 milioni a stagione. Lotito continua a spingere per questa ipotesi ma al momento non è stata valutata l’urgenza prevista dal Milleproroghe. Oggi intanto si aprirà la discussione in aula a Palazzo Madama e per il 27 febbraio il decreto deve essere approvato anche dalla Camera.