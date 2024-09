Dinamo Kiev Lazio, Baroni con il DUBBIO Castellanos: RISCHIARLO o aspettare

Castellanos resta in dubbio per la sfida di Europa League, mister Baroni deve decidere se rischiarlo o aspettare

Nel corso del match tra Hellas Verona e Lazio, andato in scena sette giorni fa, Taty Castellanos ha lasciato anzitempo il terreno di gioco. L’attaccante argentino ha riportato un problema all’adduttore sinistro. In questi giorni che precedono l’impegno di Europa League, in programma mercoledì alle 21:00, Baroni e lo staff medico faranno le dovute valutazioni.

L’allenatore sarebbe davanti ad un bivio: rischiarlo accelerando i tempi già per mercoledì oppure temporeggiare e riaverlo domenica a Torino. A questo dubbio si aggiunge anche il problema alla caviglia rimediato da Dia, che mette in dubbio la sua disponibilità per la Dinamo Kiev.