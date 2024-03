Dimissioni Sarri, Compagnoni: «Ecco perchè secondo me si è arrivati a questa separazione con il club»

Dimissioni Sarri, il giornalista esprime il suo parere riguardo il burrascoso addio del tecnico toscano alla Lazio

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Maurizio Compagnoni, il quale rilascia alcune dichiarazioni riguardo le dimissioni di Sarri

PAROLE – Sarri è uno dei migliori allenatori in Italia e non solo. L’unico difetto è che entra pochissimo nelle scelte di mercato e lascia fare alla società. Da quando è arrivato lui ci sono state operazioni discrete come Gila e Guendouzi per esempio, ma non è stato abbastanza. Ci sono giocatori in difficoltà, qualcuno è in fase discendente, qualche errore di troppo sul mercato e forse anche il rapporto difficile del tecnico con qualche pezzo grosso dello spogliatoio. La Lazio è arrivata alla fine di un ciclo comunque buono, con gli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco. La squadra però va rifondata, ci sono basi interessanti, non va tutto buttato. C’è bisogno di nuovi rinforzi