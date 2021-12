Dilmen rivela: «Muriqi vuole la Turchia, ma ha una sola offerta dal...»

A fare chiarezza sul futuro di Muriqi è Ridvan Dilmen, ex giocatore del Fenerbahce ed oggi opinionista in tv: ecco le sue parole

Ridvan Dilmen, ex giocatore del Fenerbahce, ai microfoni di TRT Sport ha parlato del momento delicato che sta attraversando Muriqi e la voglia di lasciare Roma. Ecco le sue parole:

FUTURO – «Ho parlato con Vedat ieri sera, la sua idea è quella di tornare a giocare in Turchia, ma al momento non ha avuto incontri con nessun club. Se dovesse tornare, però, vorrebbe farlo al Fenerbahce. Se avesse avuto offerte da un club turco me lo avrebbe detto e io non avrei avuto problemi a riferirlo. L’unica offerta però per ora è arrivata dall’Hull City».

SCAMBIO CON VAN AANHOLT – «Vedat mi ha detto che non ne sa nulla».