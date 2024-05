Diletta Leotta racconta: «Ecco come mi piacerebbe presentarmi il giorno del mio matrimonio»

Diletta Leotta, la conduttrice sportiva rilascia una curiosa intervista parlando del giorno delle sue nozze sempre più imminente

Ai microfoni del magazine F ha parlato Diletta Leotta, la quale a poche settimane dal suo matrimonio con Karius racconta l’avvicinamento alla data e le conseguenti emozioni che essa le provoca

PAROLE – Saremo più o meno 150, una cosa intima per un matrimonio del Sud, ma a me sembra un grande stress, Di vestiti ne avrò provati trenta. Vorrei andarci in jeans all’altare. Il pre matrimonio? Lo facciamo da privatisti, quando Loris è a Milano nel weekend. Andiamo la domenica mattina alle sette, poi io scappo allo stadio

A me piace il romanticismo. Loris parla poco. Mi scrive lettere. Ha un modo d’altri tempi di esprimere i sentimenti. Io sono più diretta, vulcanica. Ci compensiamo