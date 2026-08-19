Rispunta la pista Dieng! Programmate le visite mediche per l’attaccante

Rispunta la pista Dieng per l’attacco! Sono in corso i contatti tra la Lazio e l’entourage dell’attaccante svincolato

Il calciomercato della Lazio si accende improvvisamente nella ricerca del nuovo centravanti richiesto dall’allenatore Gennaro Gattuso. La dirigenza capitolina, desiderosa di completare il reparto avanzato con un profilo di spessore, si sta muovendo su più tavoli paralleli. A sorpresa, nelle ultime ore è emersa una nuova e concreta opzione: il club biancoceleste ha infatti avviato i primi contatti per Bamba Dieng, attaccante attualmente svincolato e libero da vincoli contrattuali.

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Le alternative sfumate prima dell’intesa per Dieng

L’accelerata per la punta senegalese nasce dalle complessità riscontrate sulle altre piste seguite dal direttore sportivo Angelo Fabiani e dal presidente Claudio Lotito. In particolare, la trattativa per Mauro Icardi si è raffreddata a causa delle importanti distanze economiche sull’ingaggio, mentre l’operazione con il Sassuolo per Andrea Pinamonti resta in stand-by per via del nodo legato alla formula del trasferimento.

I dettagli della trattativa

A fare il punto della situazione sull’interesse capitolino è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che attraverso il proprio profilo X ha svelato gli ultimi aggiornamenti di casa biancoceleste: «Avanza Dieng per l’attacco: contatti in corso per il centravanti svincolato». La dirigenza è ora al lavoro per trovare la fumata bianca sulle cifre dell’ingaggio e regalare così a Gennaro Gattuso il rinforzo d’attacco desiderato per l’imminente stagione. Matteo Moretto, su X, riporta degli aggiornamenti: l’attaccante dovrebbe sottoporti alle visite mediche nelle prossime ore, soprattutto per effettuare controlli approfonditi al ginocchio.