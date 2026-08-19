Pinamonti, trattativa in corso tra Lazio e Sassuolo: da sciogliere il nodo della formula

Pinamonti, è in corso la trattativa tra Lazio e Sassuolo per il centravanti! Resta da sciogliere il nodo legato alla formula

Con la complessa operazione per Mauro Icardi finita in una fase di pesante stallo a causa delle distanze economiche, la dirigenza capitolina ha rotto gli indugi virando con decisione su un nuovo profilo offensivo. Il nome in cima alla lista dei desideri dei biancocelesti è ora quello di Andrea Pinamonti, diventato la primissima opzione per rinforzare l’attacco. A confermare l’accelerazione della trattativa è stato il giornalista Orazio Accomando attraverso un aggiornamento pubblicato sul proprio profilo X.

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Calciomercato Lazio: i dettagli della proposta da oltre 15 milioni

Entrando nei dettagli dell’offerta, la società romana ha intenzione di presentare al Sassuolo un’offerta formulata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il pacchetto economico complessivo messo sul piatto dalla dirigenza supera i 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante dimostrando la concreta volontà di regalare al più presto una nuova punta alla squadra.

Calciomercato Lazio: la resistenza del Sassuolo e il nodo dell’obbligo

La negoziazione incontra tuttavia uno scoglio legato alle condizioni del riscatto. Il Sassuolo sta infatti spingendo con forza per inserire l’obbligo di riscatto, soluzione che garantirebbe al club emiliano l’incasso sicuro al termine della stagione. Allo stato attuale, però, la dirigenza capitolina si trova impossibilitata a vincolarsi con questa formula. I contatti tra le parti restano fitti nel tentativo di trovare un punto d’incontro decisivo.