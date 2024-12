Diego Gonzalez Atlas, la rivelazione: «Contratto già firmato». Tutti i dettagli sulla cessione della Lazio

Diego Gonzalez, secondo quanto riporta il giornalista Merlo il biancoceleste ha già firmato il contratto con il club messicano: la situazione

Ancora pochi giorni e il mercato invernale inizierà ufficialmente, e la Lazio come gli altri club italiani si sta muovendo per assicurarsi di rinforzare la rosa, con un occhio anche alle uscite. Un nome in procinto di lasciare i biancocelesti, è Diego Gonzalez sul quale secondo quanto riporta il giornalista CLMerlo ci sarebbe forte l’interesse del club messicano Atlas. Il cronista su Twitter pubblica sicuro il fatto che il calciatore ha già firmato il contratto coi messicani e che approderà con la formula prestito dalla Lazio per un anno e con diritto di riscatto.