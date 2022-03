Vezzali: «Vicini alla riapertura al 100%. E su Italia-Macedonia...»

Valentina Vezzali ha fatto chiarezza sulla capienza degli stadi, che potrebbe arrivare al 100%. Queste le sue parole

«“ll 31 marzo ci sarà la fine dello stato di emergenza. Proprio ieri parlavo con Roberto Speranza e ci sarà una riapertura verso impianti e stadi al 100 %. Italia-Macedonia del Nord si giocherà prima del 31 marzo. Quindi servirà una deroga, che è di mia competenza. Il presidente Gravina a novembre si era interfacciato con me per una deroga a Italia-Svizzera, ma in quel momento la situazione epidemiologica era precipitata e non l’ho concessa. Se le cose dovessero andar bene potrei valutare se aprire ad una capienza del cento per cento».