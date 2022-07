Udogie: «A Udine sto bene. E sui match con la Lazio...»

Udogie, accostato in passato anche alla Lazio, ha voluto dire la sua su quello che è il suo futuro. Queste le sue parole

«Io a Udine sto bene. E poi dico una cosa: voglio giocare e migliorare. Magari in futuro farei volentieri un’esperienza in Inghilterra. Per il calcio non ho preso il diploma. Mi manca un anno e mamma lo vuole. Due sfide con la Lazio? Ci è mancata un po’ di fortuna».