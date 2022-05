Calciomercato Lazio, anche a Sarri piace Udogie: altre due big su di lui

Calciomercato Lazio, Udogie piace Sarri ma sul mancino dell’Udinese ci sono anche Juventus ed Inter

Non solo Inter e Juventus, anche alla Lazio piace Destiny Udogie: il mancino dell’Udinese fa impazzire le big della Serie A. Inzaghi lo avrebbe richiesto come vice Gosens, nel caso in cui partisse Perisic; ai bianconeri piacerebbe in caso di Pellegrini o Alex Sandro.

Come riporta La Repubblica, però, anche Sarri avrebbe epresso il suo gradimento per il giocatore.