Trevisani: «Grandissima risposta della Lazio dopo una settimana difficile»

Trevisani ha detto la sua sulla vittoria della Lazio nel derby di ieri contro la Roma. Queste le sue parole, dette durante la trasmissione Pressing:

«Otto gol subiti, seconda difesa del campionato e, a parte Romagnoli, non è che gli altri nomi siano così altisonanti. Quindi la Lazio è una squadra che gioca di reparto, nel derby anche aiutata da Ibanez, ma mancavano Immobile e Milinkovic. Nella settimana in cui viene eliminata dall’Europa League contro il Feyenoord, con cui la Roma aveva vinto la Conference League, cioè una settimana psicologicamente devastante, la squadra ha risposto, è entrata in campo molto bene e ha sfruttato anche il non gioco della Roma».