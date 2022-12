Qatar 2022, Scaloni: «Vi spiego perché Dybala non gioca»

Il ct dell’Argentina Scaloni ha voluto fare chiarezza sul mancato utilizzo di Dybala in quel di Qatar 2022. Queste le sue parole

Il ct dell’Argentina Scaloni ha voluto fare chiarezza sul mancato utilizzo di Dybala in quel di Qatar 2022. Queste le sue parole nella conferenza stampa della vigilia del match con l’Olanda:

«Non ha giocato, perché non ho visto l’opportunità di inserirlo. Sta bene, è in grado di essere schierato in campo, ma consideriamo che nello sviluppo di tutte le partite non abbiamo avuto l’opportunità di metterlo in campo. Siamo contenti di lui e del suo contributo. Abbiamo 26 giocatori e cerchiamo di inserire quelli che possono adattarsi allo sviluppo del gioco».