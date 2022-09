Sannino: «Sarri è più attendista. Lazio brava negli spazi»

Sannino ha analizzato il lavoro che sta facendo Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Queste le parole dell’allenatore

Sannino ha analizzato il lavoro che sta facendo Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Queste le parole dell’allenatore ai microfoni di Radiosei:

«Sarri lo vedo un pizzico più attendista in campo. Il mister sta sfruttando il miglior giocatore che ha, ossia Immobile, e lo mete nelle condizioni migliori per colpire. Per me questo non è un difetto, anzi. In Serie A non si può essere presuntuosi e pensare di affrontare ogni avversario allo stesso modo. La scelta di Sarri è intelligente, perché mantiene la sua idea, ma ha capito che attaccare gli spazi. Tutto questo, con i giocatori che ha, gli permette di ottenere una produzione offensiva migliore».