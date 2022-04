Rossi: «Forse i tifosi non vedono un futuro, ma...»

Delio Rossi ha parlato del momento che stanno vivendo i tifosi biancocelesti. Queste le parole del tecnico

Delio Rossi ha toccato tanti momenti nell’intervista rilasciata ai nostri microfoni. Il tecnico si è soffermato sui momenti che stanno vivendo i tifosi:

«Forse i tifosi non vedono un futuro. Loro vorrebbero sognare, ma se torneranno i risultati tutto potrebbe poi risolversi. Mi dispiace vedere lo stadio vuoto, ma questo non dipende da una mancanza di amore e di passione. L’ho spiegato prima, forse loro non vedono futuro. Basterebbero due o tre acquisti o qualche grande risultato per far tornare tutto alla normalità».