Parolo: «Il sacrificio di Milinkovic ci può stare, ma solo se...»

Marco Parolo ha parlato del futuro della Lazio e di Milinkovic, facendo il punto su quello che potrebbe essere il mercato. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Radio:

«La società biancoceleste deve decidere se seguire Sarri o meno. Va detto che, se si gioca ogni tre giorni, le coppe devono essere un vantaggio. Se deve passare dalla cessione di grandi giocatori va bene. Per esempio è un qualcosa che è successo anche alla Juventus con Zidane, ma per prendere poi quattro o cinque giocatori. Vendendo Milinkovic senza dubbio di perde tantissimo, ma la cessione potrebbe servire per prendere quattro o cinque giocatori di livello. La Lazio può crescere prendendo giocatori che già conoscono la Serie A, in quanto sarebbe già pronti».