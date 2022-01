Pallotta: «La Lazio non ha raggiunto i nostri risultati»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex presidente della Roma James Pallotta è tornato a parlare, toccando anche l’argomento Lazio. Queste le sue parole

L’ex presidente della Roma James Pallotta è tornato a parlare, toccando anche l’argomento Lazio. Queste le sue parole, scritte su Twitter, dove ha risposto alle domande di alcuni tifosi giallorossi:

«Spalletti o Di Francesco? Sono entrambi due professionisti. La gestione della Roma? Questa domanda è difficile, c’erano tanti giocatori che mi piacevano. E sicuramente qualcuno adesso mi romperà le p***e chiedendomi perché c***o li ho venduti. Tutti per il Fair Play Finanziario, fatta eccezione per Salah, che aveva qualcosa da dimostrare in Premier dopo che qualcuno aveva detto che non avrebbe potuto giocarci. Lazio e Napoli non hanno venduto come la Roma? Non mi pare che loro abbiano avuto i nostri stessi risultati».