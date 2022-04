Paganin: «La Lazio può arrivare davanti alla Roma. E su Sarri...»

Paganin ha analizzato il cammino della Lazio di Maurizio Sarri in questa stagione, soffermandosi sugli obiettivi

Paganin ha analizzato il cammino della Lazio di Maurizio Sarri in questa stagione, soffermandosi sugli obiettivi. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

STAGIONE E LAZIO-MILAN – «La Lazio sta molto bene, visto che è il secondo attacco del campionato. È un avversario difficile da affrontare, seppur sia una squadra non facilmente decifrabile. La squadra di Sarri ha compiuto dei passi importanti. Milan? I biancocelesti devono metterla sul piano del gioco e della costruzione».

OBIETTIVI – «La distanza in classifica dalla Juventus non è proibitiva e i biancocelesti possono terminare davanti alla Roma, provando a sfruttare un turno leggermente favorevole».

QUALITÀ – «l centrocampo è l’asse fondamentale della Lazio, sia con gli inserimenti che con i passaggi importanti. Manca forse un equilibrio e un po’ di attenzione in fase offensiva. Serve svolgere un lavoro soprattutto mentale. In attacco i biancocelesti creano molte occasioni pericolose. È importante vedere il miglioramento dei numeri difensivi, dove il lavoro di Sarri è sempre molto importante. È necessario ora finire bene, perché i tifosi si ricordano del modo in cui è terminato il campionato. Patric? Credo sia ancora altalenante. Sicuramente deve ancora crescere. Da centrale deve migliorare l’attenzione, ma ha svolto comunque una stagione sufficiente».