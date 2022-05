Marotta rivela: «Inzaghi? L’ho chiamato quando era con Lotito»

Marotta ha rivelato come si è sviluppata la trattativa per portare Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter

Marotta ha rivelato come si è sviluppata la trattativa per portare Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Corriere dello Sport:

«Prima di prendere Inzaghi, c’è stato un contatto con Allegri. Non immaginavamo che ci fosse la disponibilità di Simone a venire , mentre Max era libero e rappresentava sicuramente un profilo interessante, quindi ci abbiamo parlato. Inzaghi? L’abbiamo chiamato non sapendo che era a cena con Lotito e Simone chiaramente era un po’ imbarazzato. Devo dire che in questo caso la tempestività e l’intuizione da parte di Piero Ausilio e mia sono state decisive per fargli sottoscrivere un accordo in maniera rapida, ma nel rispetto di tutti. Quando un allenatore o un giocatore sta troppi anni in una squadra, è giusto che provi un’esperienza diversa, che serve alla sua crescita».