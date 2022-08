Mandorlini: «Fossi l’Inter prenderei subito Acerbi»

Mandorlini ha analizzato quello che potrebbe il futuro di Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio e accostato a varie squadre. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Il difensore è un giocatore che si conosce e soprattutto Inzaghi lo conosce molto bene. Credo sia il nome perfetto non per sostituire Skriniar, ma per completare il reparto. Non sarebbe un’alternativa a de Vrij e Bastoni, ma un titolare aggiunto».