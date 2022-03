Mancini: «Ora serve voltare pagina. E sui giovani...»

Mancini ha rilasciato alcuni dichiarazioni a poche ore dalla sfida di oggi contro la Turchia, concentrandosi soprattutto sul futuro

Mancini ha rilasciato alcuni dichiarazioni a poche ore dalla sfida di oggi contro la Turchia, concentrandosi soprattutto sul futuro. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Rai Sport:

«Ci abbiamo messo il massimo dell’impegno, ma agli italiani le scuse le dobbiamo senza alcun dubbio fare. E questo perché non daremo loro una gioia, come abbiamo fatto lo scorso luglio con l’Europeo. Quella di stasera è una partita difficile a livello mentale, sia per noi che per loro. Noi dobbiamo voltare pagina e per farlo bisogna cambiare qualcosa e pensare più a lungo termine. Guardare qualche giovane può esser utile».