Maifredi: «Acerbi è in crisi. E Luiz Felipe...»

Maifredi ha detto la sua sulle possibili scelte in difesa in chiave Nazionale, soffermandosi su Acerbi e Luiz Felipe

Maifredi ha detto la sua sulle possibili scelte in difesa in chiave Nazionale, soffermandosi su Acerbi e Luiz Felipe. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio:

«Io dico sempre che uno può giudicare la macchina solo se la guida. io non la sto guardando, ma vedendo cosa sta accadendo c’è un Acerbi in crisi. Bastoni è l’unico certo, accanto a lui metterei Mancini e non Luiz Felipe».