Lotito: «Tutti che dicono che Milinkovic andrà via, ma...»

Lotito, oltre che su Luis Alberto, ha provato anche a fare un po’ di chiarezza sul futuro di Milinkovic. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero:

«Tutti dicono Milinkovic va di qui, va di là, ma non è in vendita, si sa quanto vale per me e per la Lazio, e io sono fermo ai discorsi sul rinnovo. Tra l’altro voglio augurare sia a lui che a Vecino di fare un grande Mondiale, visto che rappresenteranno la Lazio».