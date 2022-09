Italiano: «Dobbiamo crescere molto in fase offensiva»

Italiano ha analizzato il pari casalingo ottenuto dalla sua Fiorentina contro la Juventus. Non manca però il rammarico

«Quando trovi squadre così chiuse devi calpestare e riempire gli ultimi 16 metri. In questo momento lo facciamo male, con poca lucidità, dobbiamo crescere. Contro la Juventus non è facilissimo creare palle gol nitide, ma il problema è nel riuscire a fare questo salto mentale. Lasciamo punti per strada, anche se la classifica non dobbiamo guardarla. Certi aspetti fanno vincere le partite, a volte stravincere, e lì dobbiamo arrivare».